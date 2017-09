Tilfredse medlemmer af dialoggruppen samlet omkring en målerbrønd i haven hos Flemming Jensen, der er gået ind i sagen som repræsentant for Fritidshusejernes Landsforening. Fra venstre Ole Olsen, Henrik Krogh, Søren Stjernø, formand for en grundejerforening i området, Flemming Jensen og Birgit Kokholm, også formand for en grundejerforening i området. Foto: Arne Svendsen

Forbrugere: - Vi sejrede mod SK Forsyning

Slagelse - 13. september 2017 kl. 06:55 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kelstrup/Næsby Strand: - Vi har brugt masser af timer på det her, blandt andet med at finde gamle dokumenter frem. Efter beslutningen i SK Forsynings bestyrelse føler vi, at vi har vundet en sejr.

Det siger Flemming Jensen, sommerhusejer ved Kongsmark og tidligere formand for Fritidshusejernes Landsforening.

Sjællandske er inviteret indenfor på Musvågevej til en snak med ham og andre medlemmer af en dialoggruppe, som har kæmpet en sag for godt 800 vandforbrugere ved Kelstrup og Næsby Strand.

Der er tale om forbrugere, hovedsageligt sommerhusejere, der som det formuleres i en udsendt pressemeddelelse fra SK Forsyning er havnet i en »retlig uklarhed«, når det gælder ejerskabet til vandmålerbrøndene, som er gravet ned på den enkelte grundejers matrikel i området.

Alle andre steder i området er disse brønde ejet af grundejerne. Men sådan er det ikke ved Næsby Strand.

Det fremgår nemlig klart af købsaftalen, at målerbrøndene blev købt med, da Slagelse Kommunes vandforsyning i 2003 købte vandværket og vandledningerne i området af Kelstrup-Næsby Strand vandværk.

Alligevel ønskede SK Forsyning sidste år, at forbrugerne skulle overtage brøndene og betale for en udskiftning af dem i forbindelse med opsætning af nye målere. En udskiftning som kunne beløbe sig til 10-15.000 kroner pr. husstand.

En dialoggruppe gik dog i aktion, og udfordrede blandt andet et notat udarbejdet af et stort københavns advokatfirma. Sagen er derfor nu endt med, at SK Forsynings bestyrelse har vedtaget, at forsyningen fortsat skal eje brøndene og stå for driften af dem. Dog skal der fremover opkræves et målerbrøndgebyr, som ventes at blive på omkring 500 kroner årligt.

- Jeg kan godt se, at vandforbrugerne ser det her som en sejr, men for mig er det også en sejr for demokratiet. Og med indførelsen af et målerbrøndsabonnement kan vi sikre, at det ikke bliver kommunens øvrige vandforbrugere, der kommer til at betale, siger Ole Drost, (V), formand for SK Forsynings bestyrelse.