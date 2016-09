Forældrepar undgår fængsel for børnevold

Et forældrepar fra Slagelse blev fredag idømt betinget fængsel i 60 dage hver. Dermed slipper de for en tur bag tremmer for at have slået deres børn - og i kvindens tilfælde for at have set til uden at gøre noget.

Foto: Erwin Wodicka/Erwin Wodicka - wodicka@aon.at