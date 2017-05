- Man skal have nogle muskler for at finde sin niche, når det handler om »smalle« arrangementer, konstaterer Anette Borg.

Folkeuniversitet er lukket

Slagelse - 20. maj 2017 kl. 11:49 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er slut med Folkeuniversitetet i Slagelse, der siden 2014 har arrangeret forelæsninger om alskens emner. Kassen var blevet tom, og i den situation var der ikke nogen, der havde lyst til at videreføre initiativet, da der var årsmøde. Derfor blev nedlæggelsen en realitet.

- Vi har haft nogle rigtig gode arrangementer med mange deltagere, men vi har også haft nogle med meget få deltagere, så vi kunne ikke få økonomien til at hænge sammen. Kassen var tom, så styrelsen har nedlagt hvervet. Der er jo altid flere, der har lyst til at tage over, hvis det går godt, konstaterer den nu forhenværende formand, Slagelse Musikhus' leder, Anette Borg.

Hun tror dog på, at Folkeuniversitetet vil genopstå i en eller anden form.

- Der var ingen nye kræfter lige nu, så der er måske ikke basis for det lige nu, men jeg tror på, at det vil opstå igen. Jeg synes personligt, at der er et behov. Folkeuniversitet kan noget andet end aftenskoler, nemlig formidle forskning, siger Anette Borg, der også udtrykker beslutningen om nedlæggelse sådan her:

- Man skal have nogle muskler for at finde sin niche, når det handler om »smalle« arrangementer, og hvis der er nogle, der savner det, skal det nok komme igen.