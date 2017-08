Når løberne når Sjælland, vil de langs opløbstrækningen i Korsør møde medlemmer af Folketingets Transportudvalg, der er inviteret for at få dem overbevist om, at det er en dårlig idé at forbyde løbet, der finder sted hvert tredje år. Foto: Thomas Olsen

Folketingsudvalg inviteret til broløb

Slagelse - 25. august 2017 kl. 12:32 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med overskriften »Broløb i fremtiden?« har de 29 medlemmer af Folketingets Transportudvalg modtaget en invitation til at komme helt tæt på broløbet over Storebæltsbroen lørdag den 9. september. Invitationen er underskrevet af Slagelses borgmester Stén Knuth (V) og Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V), der sammen kæmper for at få omgjort transportminister Ole Birk Olesens (LA) beslutning om at forbyde motionsløb over Storebæltsbroen.

Ved det måske sidste broløb skal udvalgsmedlemmerne fra Folketinget klokken 18.15 på gåtur langs opløbstrækningen i Korsør for at opleve løberne og det forventelige store publikum. De bliver vist rundt af Nyborgs borgmester og Carl Haals - kendt som Mr. Broløb. Stén Knuth løber nemlig selv over broen. Han deltager derfor først i middagen i fællesteltet i målområdet klokken 19 - to en halv.

Blandt de mere lokale medlemmer af transportudvalget er Villum Christensen (LA), Henrik Brodersen (DF) og Louise Schack Elholm (V). Hertil de tidligere transportministre Hans Christian Schmidt (V) og Magnus Heunicke (S). Sidstnævnte har bebudet, at han løber over broen for at bakke op om, at det ikke i fremtiden skal være forbudt at få den unikke løbeoplevelse på Storebæltsbroen hvert tredje år.