Folkefest i fin form

Slagelse - 04. september 2017 kl. 08:27 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det kan ikke gå bedre, end det er gået i år. Sådan lød det fra en lidt hæs formand for Skælskør År 2000, Pernille Kirkeskov-Hansen, da hun gjorde status over tre dages kulturel folkefest anno 2017.

- Vi er mægtig glade. Alle synes, det er gået smaddergodt. Også butikkerne, selv om det ikke er det primære som ved en city-aften. Det handler mere om, at forretningerne laver noget med kulturelt indhold som boghandlen, der havde forfatter-besøg, fortsætter hun.

Fredag aften, hvor der var stuvende fyldt til koncerten med Lis Sørensen i kirken, hørte Pernille Kirkeskov-Hansen nogle sige, at der da ikke var ret mange mennesker på gaden. Hun forklarede, at det var, fordi de var inde dér, hvor der foregik noget. For eksempel i kælderen under Bruuns Hjørne, hvor der var Doom Room - en virtuel reality-ceremoni til dit efterliv! - forbudt for børn.

- I begyndelsen var det svært at få folk ind at se det, men dem, vi fik lokket ind, var de bedste reklamesøjler for det, siger folkefestens formand.

Hun har ingen chance for at skyde på, hvor mange mennesker, der deltog i tre dages folkefest, men hun kunne godt tænke sig, at flere udefra fik øje på festen.

- Når der kommer nogle udefra, er det: Hold da op. Det er en udfordring at få udbredt, at det ikke er en almindelig havnefest, men at der er kvalitetsting i det, men det er en balancegang. Det er fedt, at der kommer nye mennesker, men de skal heller ikke stå i kø. Festen skal hele tiden udvikle sig, også for at få fat i de unge, men formen som sådan er fundet, fastslår Pernille Kirkeskov-Hansen.