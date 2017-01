Føtex i Korsør er den bedste i Danmark

Synes man fredag eftermiddag at have hørt et højt jubelbrøl i Korsørs gader, så har man ikke hørt forkert. For en stor del af de 105 medarbejdere i Føtex med varehuschef Kenneth Gade i spidsen samledes foran butikken med viftende flag, jubelråb og en kæmpe pokal, som direktør for Føtex Thor Jørgensen kom forbi med.