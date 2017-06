Budgettet i Slagelse Kommune er under pres. Nu er der også opstået et forventet underskud på 11,4 millioner kroner i 2017 på førtidspensionsområdet. Helle Jacobsen (V) er formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget i Slagelse Kommune. Udvalget skal mandag se på, hvorfor budgettet for førtidspensioner i kommunen er skredet med 11,4 millioner kroner i år.Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Førtidspensioner giver nyt hul i budgettet

Slagelse - 12. juni 2017 kl. 06:08 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når beskæftigelses- og integrationsudvalget på mandag holder møde, skal udvalgets medlemmer blandt mange andre punkter orienteres om, hvordan budgettet udvikler sig på førtidspensionsområdet.

På førtidspensionsområdet er der gennem de sidste par år konstateret en akkumuleret underbudgettering i forhold til de faktiske udgifter. Tendensen er blevet forstærket i 2016 og 2017 - og aktuelt er forventningen, at budgettet her lander med et underskud på 11,4 millioner kroner for 2017.

Derfor har udvalget bedt om at få en redegørelse fra forvaltningen. der skal forklare, hvorfor det store underskud er opstået.

I redegørelsen bliver der peget på tre forskellige parametre, der har indflydelse på ubalancen i budgettet.

For det første, er der sket en underbudgettering, fordi man har regnet med et forkert antal af borgere på førtidspension, samtidigt med, at man har regnet med et lavere beløb til forsørgelsesudgifter pr. borger. For det andet er flere af disse forsørgelsesudgifter blevet flyttet fra staten til kommunerne i de seneste år. Hver førtidspensionist er altså blevet dyrere - og der er kommet flere af dem, end man havde regnet med. For det tredje fremhæves tilflytningen af borgere på kanten af arbejdsmarkedet til Slagelse Kommune.

- Der er flere forskellige ting, der gør, at førtidspensionerne er blevet en udfordring. En af dem er også, at vi jo har vedtaget i budgetforliget, at vi ikke vil jage mennesker rundt i systemet i Slagelse Kommune. Derudover skyldes det også, at vi har haft en del borgere i ressourceforløb. Der er mange af dem, der nu er ved at være igennem forløbene - og af dem har en del fået tilkendt førtidspension, hvilket betyder, at vi i år har tilkendt flere førtidspensioner end de senere år, forklarer Helle Jacobsen (V), der er formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget.