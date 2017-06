Første VUC-studenter

Han vil efter sidste eksamen tage et sabbatår, hvor der skal tjenes nogle penge, inden han næste sommer søger optagelse på Syddansk Universitet i Slagelse for at læse Business Communications.

Hun påbegyndte sin HF i 2000, hvor hun dengang afsluttede fire fag. Hun flyttede efterfølgende til Århus, hvor hun afsluttede endnu nogle fag på det lokale VUC. I 2016 vendte Gry så tilbage til skolebænken for at tage de sidste eksamener, for nu var drømmeuddannelsen blevet klar for hende. Hun er nu klar til at blive optaget på socialrådgiveruddannelsen efter sommerferien på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.