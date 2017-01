I går startede retssagen mod de tre personer, som er tiltalt for at true politiet på Slagelse Sygehus sidste år.Foto: Mia Than West

Følelserne kom i kog på Slagelse Sygehus

Slagelse - 24. januar 2017 kl. 11:49 Af Camilla Adams Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag startede retssagen mod de tre tiltalte i sagen, hvor politiet 6. januar 2016 blev tilkaldt til Slagelse Sygehus, da en stor gruppe af pårørende til en døende patient af tyrkisk herkomst, som var indlagt, angiveligt truede politiet på livet og slog ud efter dem. Politiet var tilkaldt, fordi personalet på sygehuset havde bedt de mange pårørende, som både befandt sig på den døende mands stue, på gangen udenfor stuen og i opholdsrummet i foyeren, om at dele sig op i mindre grupper, da personalet ikke følte sig trygge, fordi den store gruppe af pårørende virkede truende over for personalet.

Ved Retten i Næstved mandag middag satte en af sygeplejerskerne sig i vidneskranken.

- En af mændene på stuen ryger op imod mig og råber »gå ud« flere gange, og er så tæt på mig, at det næsten er ansigt mod ansigt. Jeg skynder mig ud fra stuen, og derude begynder jeg at ryste over hele kroppen, forklarer sygeplejersken.

Hun fortæller om oplevelsen til en anden sygeplejerske, som vælger, at de skal gå videre med det til deres arbejdsmiljørepræsentant, som kommer for at tale de pårørende til ro og bede dem dele sig i mindre grupper. Det nægter de, ifølge arbejdsmiljørepræsentantens vidneudsagn at gøre, og de bliver så opfarende, at hun vælger at trække sig til kontoret og ringe til politiet.

- Stemningen er rigtig dårlig, og på kontoret står to af sygeplejerskerne, heriblandt den samme, som også vidnede mandag, og græd med hinanden i armene, fortæller repræsentanten.

I den ene side af retslokalet i Næstved sad de tre tiltalte - en 44-årig kvinde fra Slagelse og hendes datter, en 28-årige kvinde også fra Slagelse samt en 20-årig mand fra København. Hver gang, nogle af anklagerens indkaldte vidner ytrede sig om antallet af pårørende, vrængede den 44-årige kvinde på næsen. Hun forklarede netop enstemmigt med de to andre tiltalte, at de slet ikke havde været særlig mange pårørende på hospitalet - allerhøjest 19, hvoraf de fleste sad i opholdsrummet.

- Jeg var bare inde hos min far på stuen (den døende patient, red.). Så hører jeg larm ude fra gangen, jeg åbner døren og ser, at politiet har skubbet min bror i gulvet. Så skynder jeg mig derud, og pludselig begynder politiet at tæve løs på os allesammen med deres stave - både børn og voksne, de tæver løs på alle, fortæller hun til dommeren og de to lægmænd.

Der var ingen af vidnerne mandag, som bekræftede denne version af historien. De mente derimod alle, at politiet havde henvendt sig stille og roligt og først greb til hårdere metoder, da gruppen af pårørende blev truende over for dem.

Retssagen, som er delt over tre dage, fortsætter på fredag, hvor blandt andre de implicerede politimænd skal fortælle om deres oplevelse af historien.