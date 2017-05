Formand for Korsør Miniby Søren Vincentz Nielsen imidten med hånden under hagen kom i mindretal. Et flertal af medlemmerne vil ikke flytte til Korsør Kulturhus. Politikerne har udsat beslutningen. Foto: Helge Wedel

Flytning af Korsør Miniby udløser strid

I første omgang havde formand for Korsør Miniby og dens halvt hundrede medlemmer Søren Vincentz Nielsen meddelt politikerne, at en flytning til kulturhuset var ok, hvis det ikke kostede foreningen penge, ligesom en truck skulle kunne hente de færdigbyggede huse, der er opstillet ved Flådestation Korsør. Derfor skulle der etableres en bredere indgang i den del kulturhuset, hvor Korsør Miniby skulle have plads. Søren Vincentz Nielsen bemærkede samtidig, at ikke alle medlemmer bakkede op om flytningen. Det skulle vise sig at være en underdrivelse. For på et medlemsmøde kom formanden og bestyrelsen i mindretal med en beslutning om, at flertallet var imod en flytning fra det nuværende hus, hvor man har holdt til, siden foreningen blev stiftet i 2001. Huset lejes af Korsør Havn.