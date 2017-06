Den tidligere formand for Korsør Miniby Jørn Søndergaard ved en form, hvor grunden til et minihus er ved at blive støbt. Kulturudvalgsformand Troels Christensen (LA) mener ikke, at svinende støbearbejde med cement og grus hører hjemme i Korsør Kulturhus. Foto: Helge Wedel

Flytning af Korsør Miniby opgivet

Slagelse - 02. juni 2017 kl. 11:33 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flytningen af Korsør Miniby fra Lilleøvej 8A til Korsør Kulturhus synes opgivet. Både minibyggerne og de cirka 60 medlemmer af Arbejdernes Radio- og Fjernsyns-klub har protesteret mod planerne. »Radio-folket« skulle ved en flytning have ny plads i kulturhuset, men følte sig dårligt behandlet. Minibyggerne vil blive i det lille røde hus på Lilleøvej, hvor de har bygget små Korsør-huse i de seneste 16 år.

Politikerne i kultur-, fritids- og turismeudvalget skal drøfte flytningen på deres møde tirsdag den 6. juni. En flytning som de anbefales at sige ja til af kommunens forvaltning. Blandt andet for årligt at spare 60-70.000 kroner, fordi der efter en flytning ikke skal betales husleje til Korsør Havn, ligesom kulturhuset i for- vejen er opvarmet.

Men efter alt at dømme siger politikerne nej til en flytning.

- Jeg tror ikke, at det ender med en flytning, da husbyggerne jo har en produktion med cement, mørtel og grus, som sviner en del. Det synes jeg ikke, at kulturhuset egner sig til, siger Troels Christensen (LA). Han er formand for kultur-, fritids- og turismeudvalget. Han besøgte forleden husbyggerne på Lilleøvej, hvor også daværende havnechef Flemming Erichsen deltog. Sidstnævnte bekræfter til Sjællandske, at havnen er villig til at se på en huslejenedsættelse. Hertil bliver huset med minibyggerne sat i stand med ny vinduer, ligesom det bliver pudset og får en lys farve. Udenfor sættes der borde og bænke op.

Formand for Korsør Miniby Søren Vincentz Nielsen er glad for udsigten til, at flytteplanerne er droppet.

- Det betyder, at vores medlemmer bliver, så vi kan fortsætte med at bygge Korsør-huse. Det er en god beslutning for Korsør Miniby, siger Søren Vincentz Nielsen.

Det socialdemokratiske medlem af kultur-, fritids- og turismeudvalget Anders Nielsen oplyser til Sjællandsle, at han sammen med sine to partikolleger i udvalget Lis Tribler og Jørgen Andersen stemmer imod en flytning.

- Der er dumpekarakter til forvaltningen for denne sag, som ikke er groet i den politiske have. Vi skal ikke tvinge folk mod deres vilje. Besparelserne hænger heller ikke sammen, og der skal bruges en kvart million til indretning i kulturhuset ved en flytning, siger Anders Nielsen.

Han foreslår, at der indgås en aftale med minibyggerne, så huset ved havnen fast i sommerperioden bliver åbnet op til brug for turister og børn, så de kan se, hvordan arbejdet med at bygge de små huse foregår.