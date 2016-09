Flytbart kunstigt rev ved Korsør

Placeringen af et otte ton tungt kunstigt rev bestående af en cylinderformet betonkerne fyldt med sten, hvorfra der stikker en masse rør ud i forskellige tykkelser er ikke endelig besluttet, da det kræver tilladelse fra Kystdirektoratet. Men det er overvejende sandsynligt, at det i starten af 2017 bliver sat ud ved Korsør på tre-fem meters dybde i nærheden af den tidligere Halsskov Færgehavn. På den måde opnås en synergieffekt med planerne om et permanent kunstigt rev i forbindelse med forvandlingen af havnen til et badeparadis og i bedste fald et stort vandsportscenter.