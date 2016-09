Helle Jacobsen (V) forklarer, at det er mere end svært at finde passende, billige boliger til flygtninge i Slagelse Kommune. Pressefoto

Flygtninge i boligklemme

Slagelse - 06. september 2016

De nye, lavere integrationsydelser trådte i kraft for præcist et år siden. Det har helt konkret sat 68 flygtninge i kommunen i overhængende fare for at blive sat på gaden af deres udlejere, fordi de ikke kan betale huslejen.

5.945 kroner før skat. Det er, hvad en enlig person uden børn modtager hver måned på den nye integrationsydelse, som trådte i kraft 1. september 2015. Det er et fald på 4.904 kroner fra den fulde kontanthjælp.

Den enlige person kan opnå et tillæg på 1500 kroner om måneden, hvis han eller hun har bestået danskprøve nummer to. Men inden da modtages altså knap 6.000 kroner om måneden, som skal dække husleje, transport, mad, tandlægeregninger, og hvad der ellers trænger sig på. Tilsvarende fald i ydelserne gør sig gældende for familier både med og uden børn. Og det har betydet, at det er blevet mere end svært at få enderne til at mødes. Især for de enlige og familier, som bor i lejligheder, de nu ikke kan betale.

Slagelse Kommune har, ifølge et notat fra Center for børn og familie, udpeget 68 personer, der som direkte følge af den nye integrationsydelse er eller har været i overhængende risiko for at blive smidt ud af deres lejligheder. Notatet skal præsenteres for beskæftigelses- og integrationsudvalget tirsdag aften.

- Vi har indtil videre fundet 68 personer, hvor deres husleje er for høj i forhold til deres indtægt. Vi har inviteret dem alle til et møde med kommunen, hvor vi kan forsøge at hjælpe dem med at kigge på deres budget, give råd og vejledning og forslag til, hvor de måske kan spare på deres udgifter, fortæller Helle Jacobsen (V), formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget i Slagelse Kommune.

Men råd og vejledning er formentlig ikke nok for de fleste, for det er svært at spare på huslejen uden at flytte, og huslejen er for de fleste den største faste udgift, og derfor risikerer de 68 personer at blive smidt ud af deres lejemål på trods af tiltaget fra kommunen.

- Det er ikke sådan, at de ender på gaden. Det må vi ikke, og det vil vi ikke lade dem. Borgerne her er en del af en integrationsindsats, og derfor har vi genhusningspligt. Vi skal altså finde nye boliger til dem, forklarer udvalgsformand Helle Jacobsen.

