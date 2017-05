Flere statslige arbejdspladser på plads i Slagelse

- Rammerne er perfekte her i Slagelse, og vi glæder os til at komme i gang for alvor, sagde hun.

Både hun og direktøren i Miljøstyrelsen takkede i øvrigt Slagelse Kommune for at være langt fremme i skoene og allerede på et meget tidligt tidspunkt i forløbet inviterede de nye styrelser en tur op på borgmesterkontoret til en uformel snak om fremtiden.

- Jeg håber, at også I, der pendler hertil, på et tidspunkt vil kigge jer lidt rundt i Slagelse og omegn og se på alle de muligheder og den flotte natur, som kommunen her rummer i store mængder. Og hvem ved - måske I vælger at slå jer ned her. Ring blot til mig, hvis I har brug for hjælp til at flytte, sagde han med et smil.