Flere kunder kommer forbi Vestsjællandscentret

Hos Vestsjællandscentret i Slagelse går det godt. I 2016 har besøgstallet i shoppingcentret rundet 3.632.000 - og det er 100.000 flere end året før. Kunderne bliver i øvrigt talt ved hjælp af små tællere ved alle ind- og udgange. Samtidig er omsætningen øget med index 102 - altså med et salg, der er to procent højere i 2016 end i 2015.

Vestsjællandscentret har eksisteret siden 1969 og for cirka to år siden gennemgik det en ordentlig opgradering i form af en gennemgribende renovering for 117 millioner kroner. Der er nu 54 butikker i centret, og da der er 40 kilometer til nærmeste store konkurrent, er Vestsjællandscentret lidt af en magnet for handlen i område, der er langt større end bare Slagelse by.

Da hun satte sig i stolen som marketing manager for godt et år siden, var det nemlig hendes ønske at gøre centret til et mere levende sted, som kan mere og andet end at være et sted man »bare shopper«.