Flere huse står tomme år efter år, og så kan det ende med nedrivning. Foto: Helge Wedel

Flere huse skal rives ned

Slagelse - 16. maj 2017 kl. 10:26 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Slagelse Kommune er 1,5 procent af helårsboligerne i så dårlig stand, at de burde rives ned. Det er Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) nået frem til i en landsdækkende rapport. Slagelse ligger på niveau med de fleste andre, sjællandske kommuner i rapporten og har færre nedrivningsegnede huse end Kalundborg, hvor 2,9 procent af husene ikke vurderes til at have en fremtid,

KORA opererer med et spænd, når de skal skønne sig frem til, hvor mange huse, der er nedrivningsklare. I Slagelse Kommune lyder det laveste bud på 69 og det højeste bud på 255 nedrivningsklare huse, oplyser KORA.

I Slagelse Kommunne oplyser afdelingsleder i Byggeri, Jens Bendix, at kommunen i øjeblikket har mellem 60 og 70 deciderede sager om huse, som kommunen holder øje med, og som det kan blive nødvendigt at rive ned at sikkerhedsmæssige årsager.

Formanden for kommunens landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalg, Henrik Brodersen (DF), mener, der er god grund til at fortsætte med at støtte nedrivninger.

- Der er ejendomme i vores landsbyer, som ikke pynter. Hvis du er ude at kigge på hus, og de tre nærmeste huse ligner noget, der ikke er kønt, er det ikke sikkert, at køberen bider til bolle, så det er lidt en ond spiral, siger Henrik Brodersen.

Andelen af huse i Slagelse Kommune, der har stået tomme i lang tid, er fra 2000 til 2015 steget fra 3,1 til 4,0 procent, og i løbet af de seneste otte år er det omkring 50 huse, Slagelse Kommune har fået fjernet fra jordens overflade ved først at købe dem og dernæst få dem revet ned.