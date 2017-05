Se billedserie Hjertestartere skal være døgnåbne - også i Slagelse Kommune. Og så skal der flere ud i de mindre landsbyer, lyder det fra Trygfonden. Pr-foto

Send til din ven. X Artiklen: Flere hjertestartere skal ud - og flere skal på landet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere hjertestartere skal ud - og flere skal på landet

Slagelse - 24. maj 2017 kl. 07:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Mette Kjær Nielsen

Der er 221 hjertestartere fordelt i Slagelse Kommune. Hovedparten af dem er låst inde efter fyraften, men 95 af dem er døgnåbne: 32 af dem er i Slagelse by, 19 i Korsør, ni i Skælskør og resten er fordelt rundt omkring i kommunens mindre byer. For eksempel er der to døgnåbne hjertestartere i Vemmelev, fem i Slots Bjergby, to på Agersø og to i Rude.

Men der er også flere »sorte huller« på kortet over hjertestarternes placering i kommunen. Der er for eksempel ikke registreret nogen hjertestarter - hverken døgnåben eller med »åbningstider« - i Sønderupsønder, Lundforlund, Eggeslevmagle, Gimlinge, Harrested og Hylledsted. Og det er et stort problem, for hjertestarterne redder liv, forklarer Grethe Thomas, der er projektchef i Trygfonden, der står bag hjemmesiden og app'en www.hjertestarter.dk.

- På landet giver det rigtig god mening at sætte hjertestartere op ved kirker og skoler, så borgerne ved, hvor de kan finde dem, siger Grethe Thomas.

For Trygfonden er det vigtigt at langt flere hjertestartere kommer udenfor.

- Mange virksomheder har måske købt en hjertestarter for deres ansattes skyld, men hjertestarterne gavner langt mere, hvis de bliver sat op, hvor de er tilgængelige døgnet rundt. På den måde kan man også hjælpe mod hjertestop i lokalområdet - for hjertestop kender ikke åbningstider. Jeg tror kun, det handler om uvidenhed, når de ikke bliver sat op udendørs, forklarer Grethe Thomas.

Hun forklarer også, at frygt for tyveri eller hærværk ikke skal holde virksomheder fra at hænge deres hjertestartere op ude:

- Vi oplever meget få anmeldelser af tyveri og hærværk. Der er måske tale om to håndfulde på ét år - altså 10 tilfælde ud af 16.000 hjertestartere på landsplan. I forhold til, den forskel, de døgnåbne hjertestartere kan gøre, er det ingenting, siger projektchefen.

Et af de steder, der har valgt at etablere en døgnåben hjertestarter er Dyhrs Skole i Slagelse, mens alle de kommunale skoler, centre og institutioner p.t. ikke har døgnåbne hjertestartere.

- Vi har ikke på noget tidspunkt været i tvivl om, at den skulle hænge udenfor. Vi ligger meget centralt i byen, og derfor tænkte vi fra start, at der er behov for, at alle kan komme til den, fortæller Karin Tellerup Have, der er skoleleder på Dyhrs Skole.

- Selvfølgelig kan man frygte hærværk, men vi har aldrig oplevet noget. Det væsentlige er jo også, at den kan redde liv, siger skolelederen, som også fortæller at skolens 7. klasser hvert år bliver uddannet i at bruge hjertestarteren.

I Slagelse Kommune er der i denne uge kommet fokus på, at de kommunale hjertestartere vil gøre større gavn, hvis de blev flyttet ud. Således har Henrik Brodersen (DF) udtalt til TV Øst, at han ønsker en undersøgelse af mulighederne for at flytte hjertestarterne ud.

I mellemtiden appellerer Trygfonden til de private virksomheder, der også har indendørs hjertestartere.