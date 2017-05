Flere end 100 motorcykler melder klar til Korsørløbet

Korsør kommer til at summe af motorvellyd, når Korsørløbet 2017 bliver afholdt søndag den 4. juni, hvor det årlige motorcykelløb afholdes for 17. gang.

Efter en omgang fælles morgenmad vil selve løbet blive sat i gang klokken 10, hvor motorcyklerne bliver sendt af sted med et par velvalgte ord fra byrådsmedlem i kultur- og fritidsudvalget i Slagelse Kommune, Anders Nielsen, som derefter affyrer et skud fra en sortkrudtkanon. Dette plejer at give genlyd over hele byen. Herefter vil der blive givet en kort præsentation af hver cykel, inden den sendes ud på en cirka 100 km lang tur i det vestsjællandske landskab.

Der køres ad en rute der går nord om Korsør Nor til Hulby, Stude og videre til Hashøjskolen i Slots Bjergby, hvor »post et« befinder sig. Første motorcykel forventes at være fremme omtrent 10.15. Herfra går turen videre gennem Sludstrup, Skørpinge, Sørbymagle og videre forbi Kirkerup og hen til »post to«, som er på Panzer Museum East i Fladholte, hvor frokostpausen også holdes.

Rutens anden del går gennem Ravnebjerg, Haldagerlille, Bendslev, Hyllested, Bøgelunde, Ørslev, Magleby og til Skælskør Havn, hvor »post tre« befinder sig. Turen går videre over Rendebjergvej til Espe, Vester Bøgebjerg, Lille Egede - og ad landevejen retur til fæstningen i Korsør. Her vil være præmieuddeling cirka klokken 16.

Hvis du interesserer dig for veteran- og klassiske motorcykler, er her lejlighed til at se de mere end 100 deltagende maskiner. Der vil være opslag med kort over ruten på pladsen, så hvis man har lyst til at følge med rundt på turen er der mulighed for det.