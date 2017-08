Det her er vist ikke det mest almindelige indhold af en madpakke, men flot ser det da ud. Foto: Slagelse Kommune

Flere børn skal spise sundt

Slagelse - 30. august 2017 kl. 10:21 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu en daginstitution i Slagelse Kommune sætter nu fokus på, hvad børnene har med i deres madpakker for at sikre, at børnene får energi til at lege, trives og lære. Det er Slotsbjergby Daginstitution, der lancerer en stribe gode råd til forældrene om, hvad en sund madpakke kan indeholde. Institutionens forældrebestyrelse og medarbejderne har sammen udarbejdet en mad- og måltidspolitik.

Målet er, at alle børn skal have sund og varieret kost. Politikken giver derfor en række anbefalinger til sund mad og sætter fokus på vigtigheden af sunde måltidsvaner.

- I Slagelse Kommune har vi et mål om at få flere sunde børn. Derfor har vi en overordnet kostpolitik, der giver nogle rammer, som institutionerne selv kan omsætte til konkrete beslutninger, for eksempel en mad- og måltidspolitik, siger tværkommunal kostvejleder i kommunen, Louise Friis Pihl.

Hun fortæller, at udgangspunktet for anbefalingerne, hvad selve maden angår, er, at en madpakke skal indeholde rugbrød (helst fuldkorn), grøntsager, pålæg, fisk og frugt.

- Det er jo forældrene, der smører madpakkerne, men nogle gange savner de inspiration, og den kan de så få af institutionens medarbejdere. Noget af det vigtige er, at mellemmåltiderne også skal være sunde, især dem til mindre børn. Mellemmåltider skal ikke bare være nemme løsninger, siger Louise Friis Pihl.