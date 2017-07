Flækket muffe-samling skyld i oversvømmelse

Af Mette Kjær Nielsen Fredag blev en boligblok på Tyreengen 18-22 i Korsør udsat for en større kælderoversvømmelse, da der gik hul på den ene af de to hovedforsynings-vandledninger, der fører vand til Korsør.

- Klokken 16.15 går en alarm, fordi der bliver pumpet for meget vand ud igennem ledningen. Vi kører derfor til stedet med det samme. Omkring klokken 16.50 finder vi bruddet, som er sket i en såkaldt muffe-samling, der er flækket, forklarer driftsleder for vand i SK Forsyning Søren Højmark Nielsen.

Driftslederen kan også fortælle, at man klokken 17.00 lukker for udpumpningen af vand til Halsskov, som bliver dækket af den berørte vandledning. Fem minutter senere åbnes en ekstra vandforsyningslinje sydfra til Halskov, mens skaden blev udbedret.

- Lige omkring klokken 17 får vi også tilkaldt en slamsluger til at suge vandet ud af kælderen i boligblokken. Vi har haft en god dialog og godt samarbejde med viceværten, og har også sat vores forsikringsselskab i gang. Mere kunne vi ikke gøre, forklarer Søren Højmark Nielsen, efter at en beboer fra Tyreengen i Sjællandskes mandagsavis efterlyste mere handling fra SK Forsyning i efterspillet. Vandet stod fredag aften op i 40-50 centimeters højde i kælderen, og beboerne har brugt weekenden på at rydde op og kontakte egne forsikringsselskaber. Driftslederen forklarer, at det herfra er forsikringsselskaberne, der står for at samle op. Har har dog også lige en opfordring til Korsørs borgere: