Fjernvarme-nedbrud i Korsør

Martin Sydholm, der er såkaldt vagtgående driftsmester hos SK Forsyning, oplyser, at værket på Norbrinken holdt helt op med at fungere omkring klokken 14.45.

- Det viste sig, at fejlen kunne lokaliseres til små kontakter, som var gået i stykker. De blev ikke umiddelbart udskiftet, da vi ikke har dem hjemme, men vi kunne omlægge den måde værket kører på, så der igen kunne pumpes varme ud til forbrugerne. Den eneste forskel er, at værket ikke kan opsamle varmen i en akkumuleringstank, oplyste Martin Sydholm, da Sjællandske talte med ham ved 16.15.

Udover værket på Norbrinken råder SK Forsyning også over værket på Gasværksvej, men det er kun i stand til at forsyne en mindre del af byen.

De to værker hænger dog sammen, og Martin Sydholm oplyser, at problemerne på Norbrinken på et tidspunkt også var ved at få værket på Gasværksvej til at gå i stå. Det blev dog forhindret i tide.