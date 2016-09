Se billedserie Sikkerheden har højeste prioritet for Storebælt Småbådsklub. Derfor er Marinehjemmeværnet igen i år tilstede på vandet samt i havnen med skibet »Baunen«, som sidste vakte stor opsigt. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Fiskerne slippes løs til Storebælt Cup 2016

Slagelse - 05. september 2016 kl. 10:26 Af Camilla Adams Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Havnen i Skælskør vil igen i år vrimle med liv, når Storebælt Cup 2016 afholdes for andet år i træk den 17. og 18. september.

Konkurrencen er en åben småbåds-konkurrence med Skælskør Havn som udgangshavn. Selve fiskeriet foregår i Storebælt og fra båd. Der konkurreres i følgende fire kategorier: Fiskeart-rækken, fladfiske-rækken (skrubbe, rødspætte og ising), junior-rækken og højst pointgivende fisk.

Arrangørerne bag cuppen forventer et ligeså velgennemført arrangement som sidste år, hvor over 100 delatgere var ude for at fange fisk.

Man skal ikke være bange for at stå tidligt op, hvis man vil være med i konkurrencen om at fange de største fisk i Storebælt.

Både lørdag og søndag går starten ud af fjorden klokken 7.30, og skal man nå en bid af den fælles morgenmad inden, er det mellem 6 og 7, det foregår. Indvejning af dagens fangst sker mellem 17 og 18 om lørdagen og mellem 15 og 16 søndag. Når alle pointene er talt op, er det tid til præmieoverrækkelse søndag klokken 16.30.

Med en præmieliste for over 125.000 kroner, er der gode præmier at hente hjem for deltagerne.

Prisen for at deltage i fiskekonkurrencen er 350 kroner for ikke-medlemmer af Storebælt Småbådsklub og 300 kroner for medlemmer. Når dette er betalt, får man udover deltagelse i cuppen også morgenmad både lørdag og søndag, bådplads, gratis rampe og adgang til grill-faciliteter og havnens øvrige faciliteter.