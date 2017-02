Artiklen: Fire unge drenge anholdt for biltyveri

Politiet kørte derfor ud for at undersøg sagen, og fik fat i de unge drenge. Herefter kunne politiet konstatere, at bilerne var stjålne, og derfor blev de fire mænd anholdt og taget med på politistationen i Slagelse.

Tidlig fredag morgen efter klokken fire fik politiet et opkald fra en bekymret borger i Korsør om, at nogle drenge kørte rundt i biler og udviste mistænkelig adfærd. Det fortæller driftschef ved lokalpolitiet i Slagelse Jens Jedig til sn.dk.

- Vi har nu de fire unge drenge siddende, mens vi efterforsker sagen yderligere, siger Jens Jedig.

Under indbruddet i huset på en adresse i Havrebjerg blev der blandt andet stjålet bilnøgler til to biler – en Peugeot og en Ford. Begge biler blev efterlyst, og en patrulje lagde derfor mærke til to biler, der matchede efterlysningen.

Bilerne holdt parkeret på Storebæltsvej i Korsør ved en benzintank. I den ene bil sad en 15-årig dreng, som ikke havde den store lyst til at tale med politiet. Han blev anholdt og sigtet for biltyveri og for indbrud.

Kort derfra fandt politibetjentene yderligere tre drenge på henholdsvis 17, 16 og 16 år som ikke helt kunne forklare, hvad de lavede på stedet. De blev også anholdt og sigtet for både indbrud og biltyveri. Alle fire drenge er fra Korsør.

Jens Jedig fortæller, at politiet nu vil arbejde henimod, om der er grundlag for at fremstille drengene i grundlovsforhør senere.