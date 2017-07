Se billedserie I 170 år har man afholdt Børnefugleskydning i Skælskør, og mandag blev årets festligheder marcheret i gang. Foto: Mette Kjær Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Fidget spinnere kommer og går - Børnefugleskydningen består Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fidget spinnere kommer og går - Børnefugleskydningen består

Slagelse - 25. juli 2017 kl. 07:10 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med tre høje hurraråb blev årets Skælskør Børnefugleskydning sat i gang med det traditionelle optog fra Sterlings Gård i Algade til Skælskør Lystskov. Mere end 120 børn var meldt til på forhånd, og de blev på stedet til æresgardere, fanebærere, officerer og menige. Hver dag fra mandag til torsdag mødes børnene her klokken 15.15 og går turen til lystskoven, hvor de øver sig i gamle lege, som de skal konkurrere i til søndagens store blomsteroptog. Den helt store dag er dog lørdag, hvor selve børnefugleskydningen finder sted, og årets fuglekonge eller -dronning skal kåres.

I år har det ugelange sommerferiearrangement 170-års jubilæum, og det har hermed overlevet alverdens diller fra tøndebånd til fidget spinnere, der er dukket op mellem 1847 og 2017.

- Jeg tror, børnefugleskydningen kan noget helt særligt. Børnene får lov til at klæde sig ud, og den militære del af det med gardere og faner er de helt vilde med, og de sætter virkelig en ære i det. Det har tiden ikke lavet om på - uanset hvilke diller, der er oppe i tiden, siger Lis Spaanheden, der er formand for Skælskør Børnefugleskydning, som finder sted hvert år i uge 30.

Blandt de mange børn er Pernille på 10 år, Emilie på ni år, Jeppe på syv år og Malene på 3 år. De er af sted sammen med deres mor Karen Buch-Olsen.

- Vi kommer her hvert år. Det er simpelthen så hyggeligt. Jeg var til børnefugleskydning, da jeg var barn, og min far var med før mig. Når jeg kommer her, kommer der også andre fra »min tid« med deres børn. Det er bare en rigtig god tradition. Det er også lidt af et eventyr i forhold til, hvad der ellers tilbydes til børn i sommerferien.

Den lille familie har rødder i Skælskør, men bor i Faaborg og tager turen over broen hvert år for at være med. Og sådan er der mange der gør. Der er selvfølgelig også masser af byens fastboende unger med i børnefugleskydningen, ligesom der også er plads til turisternes børn.

Det er i øvrigt fortsat muligt at melde sig til ugens arrangement - det koster 30 kroner uanset, hvor mange dage, man er med. Alle børn op til 15 år kan deltage. Derudover koster det 50 øre at deltage i selve børnefugleskydningen - og 50 øre at deltage i hver af de øvrige konkurrencer om søndagen.

Mere information og det fulde program kan findes på www.boernefugleskydningen.dk