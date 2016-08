Festede for fulde gardiner: Politi beslaglagde højttalere

To betjente henvendte sig på stedet og bad beboeren - en 31-årig mand - om at skrue ned for festen, og det lykkedes kun et kort øjeblik.

For da betjentene var på vej ned ad trappen, skruede den 31-årige op igen. Det resulterede i, at den 31-årige blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og for at sikre roen på stedet, blev den 31-åriges højttalere beslaglagt og taget med til politistationen i Slagelse, hvor han nu kan hente dem.