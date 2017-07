Festarrangør Sam Ghourkhani, Slagelse, forstår godt, at mange forældre er urolige efter balladen i Lynge Forsamlingshus. - Vores koncept er dog et helt andet, og sikkerheden er i top, lover han.

Festarrangør ramt af Lynge-ballade

Den negative omtale af en ungdomsfest forrige fredag i Lynge Forsamlingshus ved Sorø har gjort det svært for en lokal festarrangør fra Slagelse at samle deltagere til en stor ungdomsfest næste fredag.

- Jeg vil tro, forældre til de unge, der plejer at komme til festerne, er urolige for, om deres unge vil komme sikkert hjem igen. Det kan vi som arrangører godt forstå, men det er vigtigt for os at understrege, at måden, vi afvikler vores GLACE-fester, på ingen måde ligner det fra Lynge, siger han og fortsætter: