Netmediet journalista hænger Slagelse Kommune ud for at have brugt 156.000 kroner til en tv-stjerne til udviklingen af et topmøde, der aldrig blev afholdt. Men anklagerne holder ikke.

Fejlagtigt hængt ud for skyhøje topmøde-udgifter

Netmediet journalista.dk har ellers påstået det andet. Et kig på mediets udregninger samt et opkald til Slagelse Kommune viser dog, at Søren Kaster ganske vist har fået to udbetalinger i perioden fra Slagelse Kommune: Den på 25.000 kroner plus moms var for at udvilke »Topmødet på Toppen« - den anden en udbetaling på 100.000 plus moms for at udvikle Slagelse Kommunes tilstedeværelse på Folkemødet 2015 på Bornholm.