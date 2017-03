Far tiltalt for trusler under samvær på McDonald's

En 29-årig mand lagde angiveligt ikke fingre imellem, da han under samvær med sit barn, hvis alder er ukendt, truede sin tidligere samlever på livet. Ifølge anklageskriftet skulle han blandt andet have sagt, at han ville slå hende ihjel, hvis det kunne sikre ham forældremyndigheden.

Slagelse - 02. marts 2017 kl. 09:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvis jeg vidste, du skulle gøre sådan her, så havde jeg dræbt dig for længst.

Sådan skulle en tiltalt, 29-årig far have sagt under en burgerspisning på McDonald's i Slagelse tilbage i december 2015. Her havde manden, hans tidligere samlever og deres fælles barn samvær. Men det var ikke ligefrem de forsonende toner, der prægede samtalen.

Den 29-årige sidder derfor fredag tiltalt i en sag om trusler mod sit barns mor - og netop for på restauranten på Idagårdsvej i Slagelse angiveligt at have fortalt den 28-årige kvinde, hvordan han tidligere har tænkt over, hvordan han skulle dræbe hende, og at det helst skulle ske foran hendes familie.

Sagen er for Retten i Næstved, hvor manden tiltales efter straffelovens §266 om trusler. Han risikerer omtrent 30 dage bag tremmer, siger senioranklager Rune Jensen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Ud fra anklageskriftet tyder det på, at det er relationen til barnet, som er stridspunktet, og som har fået faren til at rase i truende vendinger midt mellem andre spisende gæster.

Han skulle under samværet samtidig have beskrevet en konkret episode i Danmark, hvor en mand havde slået sin kone ihjel, hvorefter vedkommende fik forældremyndigheden over barnet.

- Det skal jeg nok også få, bare rolig, sagde han efterfølgende - ifølge anklageskriftet - til sit barns mor, hvilket i juridisk forstand »var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for dennes liv, helbred og velfærd.«