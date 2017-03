Den 21-årige kvinde, som er anklaget for 67 tilfælde af svindel, og som retten har svært ved at lokalisere, fordi hun p.t. er hjemløs i Californien, har yderligere udeståender i Danmark.

Far om tiltalt reality-deltager: Hun har kidnappet vores søn

Slagelse - 02. marts 2017 kl. 07:13 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 21-årig kvinde fra Slagelse-området mangler fortsat at få forkyndt budskabet om, at hun skal i retten tiltalt for 67 tilfælde af svindel.

Årsagen er den, at hun p.t. bor på gaden i Californien, og retssystemet ganske enkelt ikke har kunnet lokalisere hende indtil nu. Til gengæld kan man følge kvinden, som i øvrigt er kendt fra et dansk reality-program, på hendes profil på det sociale medie Instagram.

Her lægger hun jævnligt billeder og tekst op fra Californien. Blandt andet en række billeder af hendes treårige søn, som sammen med den tiltalte kvinde og hendes mor er »flyttet« til den amerikanske stat.

Den lille familie er dog ifølge føljetonen hjemløse og sover lidt på må og få skiftevis på bænke og moteller.

Det er dog ikke med begge forældres gode vilje, at den lille dreng befinder sig på den anden side af atlanten.

- Jeg ser det som en kidnapning, fortæller faren til barnet, hvis identitet Sjællandske er bekendt med.

- Men det er ikke en kidnapning i juridisk forstand, da hun jo havde den fulde forældremyndighed, da hun tog af sted, tilføjer han.

I mellemtiden har der dog været en forældremyndighedssag om drengen, og faren hævder, at han på et retsmøde i oktober, hvor tiltalte ikke var til stede, fik tilkendt fælles forældremyndighed. En afgørelse, den unge kvinde hurtigt ankede.

Forældremyndighedssagen skal derfor for landsretten den 30. marts - altså 10 dage efter at den omfattende svindelsag skal for retten, givet at hun får forkyndt budskabet i tide.

Den unge far fortæller desuden, at han har forsøgt at gøre myndighederne opmærksomme på de mange problemer, der var i hjemmet, inden at tiltalte, mor og barn tog til USA tilbage i august.

Den unge kvinde har endnu ikke svaret tilbage på vore henvendelser.

