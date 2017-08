Den 31-årige mand, som fredag sad på anklagebænken for vold og trusler mod sin tidligere kæreste og deres fælles datter, er blevet idømt seks måneders fængsel.

Far dømt for trusler: Seks måneder i fængsel

Slagelse - 19. august 2017 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 31-årig far, bosiddende i et hus lidt uden for Slagelses sydligste egn, blev fredag kendt skyldig i både vold og trusler mod sin nu forhenværende kæreste - en kvinde, som samtidig er mor til hans i dag toårige datter.

Manden blev efterfølgende idømt en ubetinget fængselsstraf på seks måneder for stribevis af forhold, herunder flere tilfælde af trusler mod ekskæresten i en periode fra 2013 til 2016, hvor de to boede sammen i huset, hvor manden bor i dag. Den 31-årige far, som også blev dømt for at slå sin dengang etårige datter over fingrene med flad hånd, modtog dommen.

Kvinden, hvis alder er uvis, havde tilsyneladende en lang line. I hvert fald har hun i flere år levet med en voldelig kæreste og far til sin datter, som blev født i 2014, uden imidlertid at kvitte båndet til ham.

Både før og efter fødslen har den nu 31-årige mand angiveligt optrådt truende og voldelig over for kvinden, som den nu dømte kæreste blandt andet har skoddet en cigaret i panden på. Det blev han også dømt for.

Det er dog ikke det eneste, han har forvoldt kvinden, som nu er ekskæreste.

Ifølge anklageskriftet har han i sommeren 2015 sagt til kvinden, at hun skulle dø, hvorefter han angiveligt placerede en luftpistol ved hendes tinding og dernæst truede med at trykke på aftrækkeren.

Den dømte mand og kvinden har to børn sammen.