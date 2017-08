Trusler og vold mod samleverske og fælles barn. Det er, hvad en 31-årig mand fra lokalområdet fredag tiltales for ved Retten i Næstved. Foto: Erwin Wodicka/Erwin Wodicka - wodicka@aon.at

Far anklages for vold mod samlever og baby

Slagelse - 18. august 2017 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Taler anklageskriftet sandt, og kendes en 31-årig mand fra lokalområdet fredag skyldig i blandt andet vold og trusler mod sin samleverske og deres i dag toårige datter, kan han vente en ubetinget fængselsstraf.

Manden, som sidder for Retten i Næstved, anklages af politiet for stribevis af forbrydelser primært begået i et hus lidt uden for Slagelse fra 2013 til 2016. I alt syv forhold skal han forklare sig i. Det ene grovere end det andet.

Det skriver Sjællandske. Han er blandt andet sigtet for at have taget halsgreb på sin gravide kæreste, som er mor til hans i dag toårige datter.

Han anklages samtidig for at have skoddet en tændt cigaret i hendes pande, men også for i 2015 at have grebet fat i armen og hamret en flad hånd ned over fingrene på den dengang blot etårige datter.

Det skulle angiveligt være sket ad flere omgange.

Truslerne mod kvinden er, hvad de fleste forhold i anklageskriftet dækker over. I flere ombæringer har det været trusler om, at den 31-årige ville slå hende ihjel.

Ifølge anklageskriftet har han i sommeren 2015 sagt til kvinden, at hun skulle dø, hvorefter han angiveligt placerede en luftpistol ved hendes tinding og dernæst truede med at trykke på aftrækkeren.

Senere har han angiveligt sagt, at han ville partere kvinden og lægge resterne ud i haven.

- Du bestemmer selv, om du tør gå derud, du kommer måske ikke levende ud herfra, sagde han angiveligt efterfølgende med henvisning til, at hun ikke måtte forlade soveværelset.