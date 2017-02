En 39-årig far med bopæl i Slagelse har ifølge tiltalen ageret så voldelig over for sine børn, at han anklages for mishandling. Han risikerer fængsel i et år og udvisning. Foto: Jens Wollesen

Far anklages for mishandling: Slog etårig over fingrene

Slagelse - 08. februar 2017

En 39-årig mand med spansk statsborgerskab, bosiddende i Slagelse, risikerer at ryge bag tremmer i op mod et år for stribevis af brutale forhold mod sine børn, en i dag toårig pige og en fem år ældre dreng.

Anklagen mod ham skitserer flere tilfælde af legemsangreb, som han ifølge politiet skulle have udsat sine børn for i en længere periode frem til 1. december 2015. Sagen er for Retten i Næstved torsdag, skriver Sjællandske.

Manden, som er af marokkansk oprindelse, har angiveligt også truet sin ekskone og tidligere svigermor på livet, hvilket - hvis han kendes skyldig - formentlig ikke bare sender ham i fængsel, men efter afsoning også ud af landet med indrejseforbud i seks år.

Anklager Mariam Khalil, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, kalder sagen for grov og mener, at der er tale om mishandling.

- Og vi ser meget alvorligt på sådanne sager. Jeg vil tro, vi ender på knap et års ubetinget fængsel for de i alt fire forhold, siger hun.

Ifølge anklageskriftet har manden i en periode fra efteråret 2013 til 1. december 2015 systematisk slået sønnen i ansigtet og på kroppen med sandaler, pinde og en legetøjspil, som han angiveligt har klasket mod sønnens lår. Skaderne viste sig i form af et blåt øje, en bule i panden og røde mærker.

Ifølge politiet er pigen også blevet udsat for slag, idet manden angiveligt har slået hende hårdt over fingrene, mens hun blot var et år gammel.