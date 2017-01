Danmarks Naturfredningsforening søger lige nu to familier fra Slagelse til en undersøgelse om sprøjtegiftrester i kroppen. Pressefoto

Familier søges til økologi-undersøgelse

Slagelse - 19. januar 2017 kl. 11:17 Af Camilla Adams Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige nu søger Danmarks Naturfredningsforening to børnefamilier fra Slagelse til en undersøgelse om sprøjtegiftrester i kroppen. For hvor mange sprøjtegiftrester har vi egentlig i kroppen? Og ændrer mængden sig, hvis vi spiser 100 procent økologisk i bare 14 dage? Det vil Danmarks Naturfredningsforening undersøge i samarbejde med professor Lisbeth E. Knudsen, fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og Susanne Nørmark, CEO & Founder af Trealiv.

Undersøgelsen bliver lavet på 10 familier i hele landet, og hele to familier fra Slagelse får muligheden for at være med og blive testet for sprøjtegiftrester i kroppen via en urinprøve før og efter de har spist økologiske fødevarer i 14 dage.

Undervejs i forsøget skal familierne være indstillede på at dele deres tanker og oplevelser gennem små optagelser, som de laver på deres telefon. De 14 dage starter tirsdag den 21. februar og varer til og med mandag den 6. marts. Familierne skal maksimum bestå af fem personer med børn i alderen 6-12 år, og have boet i regionen i minimum fem år. Derudover skal det være en familie, som primært har spist konventionelle ikke økologiske varer forud for forsøget.

Interesserede familier skal senest mandag 23. januar klokken 12 sende en ansøgning til gifttest@dn.dk med oplysninger om familiens størrelse og bosted samt oplysninger om, hvor meget/lidt økologi, familien spiser i dag. Læs mere på om undersøgelsen på http://www.dn.dk/nyheder/vi-soger-bornefamilier-i-skal-spise-100-okologisk-i-to-uger/.