De to drenge er dømt for overfald og vold mod en 65-årig bilist på parkeringspladsen ved Lidl, da han ikke ville give dem cigaretter. Lidt efter begik de røveri mod Kvarterhuset også på Motalavej. Foto: Helge Wedel

Familie til kriminelle fik fem dage til at flytte - bor fortsat i lejlighed

Slagelse - 06. juli 2017 kl. 06:24 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fristen var fem dage til at flytte i, da Bolig Korsør den 27. juni effektuerede deres nultolerance-politik for lejere dømt for alvorlig kriminalitet ved at ophæve to lejemål på Motalavej. I lejlighederne bor familierne til to drenge på 16 og 17 år, der er dømt for voldeligt overfald og et røveri begået på Motalavej den 12. marts i år.

Familierne er dog ikke flyttet. Og det ser ud til, at de kan blive boende længe. For gennemførelsen af boligselskabets nultolerance-politik sætter ikke gældende lovgivning ud af kraft.

- Lovgivningen er sådan indrettet, at de har fem dage til at flytte, når vi ophæver lejemålet, hvis de ikke gør indsigelse. Og vi har fra begge familiers advokater modtaget indsigelser mod ophævelsen af lejemålene, siger Ebbe Jens Ahlgren til Sjællandske. Han er formand for Bolig Korsør.

Sagen om ophævelsen af de to lejemål ender formentlig i Boligretten. Afgørelsen herfra kan efterfølgende indbringes for Landsretten, hvorved der går yderligere tid.

Ebbe Jens Ahlgren understreger, at Bolig Korsør står fast på beslutningen om at ophæve lejemålene.

- Vi er på ingen måde interesserede i at indgå forlig. De pågældende familier er uønskede hos Bolig Korsør på grund at dommene for vold og røveri, siger Ebbe Jens Ahlgren.

De to dømte drenge var ikke straffet før, da de ved Retten i Næstved blev fundet skyldige i den 12. marts i år ved 19-tiden på parkeringspladsen ved Lidl på Motalavej at have overfaldet en mandlig 65-årige bilist, der ikke ville give dem cigaretter. Et par timer senere begik de røveri mod Kvarterhuset også på Motalavej.

De har nægtet sig skyldige i overfaldet, men erkendt, at det var dem, der var på videobillederne fra Kvarterhuset, hvor en vagt blev truet med en pistol, der efterfølgende viste sig at være en hundeproppistol.

De to unge blev løsladt, da dommen blev afsagt.

- Der er tale om en såkaldt kombinationsdom, hvor de idømmes tre måneders ubetinget fængsel og ni måneders betinget fængsel. Da de havde siddet varetægtsfængslet i tre måneder, blev de derfor løsladt, forklarede anklager i sagen Stephen Pedersen efter domsafsigelsen til Sjællandske.

Anklageren tilføjede, at han i sin procedure gjorde meget ud af forklaringen fra den overfaldne 65-årige bilist, der blev tildelt spark og knytnæveslag, mens han lå på jorden, hvor han søgte at forsvare sig med en krykstok.

