To udenlandske, langfingrede kvinder efterlyses efter et besøg hos en 89-årig mand.

Falske hjemmehjælpere krammede og stjal 89-årigs tegnebog

Kvinderne, der udgav sig for at være fra hjemmehjælpen, gav den 89-årige et kram og stjal samtidig hans tegnebog med en del kontanter. De forlod huset efter at have kigget skuffer og skabe igennem.