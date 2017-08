Falsk teknikerbesøg

Den 87-årige fortalte, han ikke havde bestilt noget besøg, så manden forlod stedet igen uden at tage noget med sig.

Herefter ringede den 87-årige til teleselskabet, som ikke havde registreret et besøg hos ham.

Da det gik op for den 87-årige, at det var et falsk besøg og formentlig et forsøg på tricktyveri, kontaktede han straks politiet.

Senere kom en patrulje på besøg og talte med manden om, hvordan han bedst kan undgå at blive udsat for tricktyveri – det drejede sig blandt andet om ikke at lukke nogen ind, som han ikke ventede besøg af.