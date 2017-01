Dennis Kristensen, forbundsformand hos FOA, hilser den fleksible arbejdstid velkommen. Han håber, at flere kommuner vil gøre, som man lægger op til i København, Aarhus, Aalborg og nu også Slagelse. Foto: Kasper Palsnov/Scanpix Denmark

Fagforbund glæder sig over Slagelse-forslag

Slagelse - 24. januar 2017 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal kommunalt ansatte have mulighed for at skære i deres arbejdsuge eller modsat måske helt øge antallet af timer på jobbet?

Det mener Liberal Alliance, der - som Sjællandske skrev i sidste uge - vil stille forslag om fleksibel arbejdstid i Slagelse Kommune. En politisk rundspørge foretaget af Sjællandske viser bred enighed i Slagelse Byråd om, at det er vejen at gå.

At lade medarbejdere få indflydelse på deres arbejdstid hilses også velkommen hos fagforbundet FOA.

Sosu'er og pædagogmedhjælpere, som er nogle af forbundets primære medlemmer, har i årevis efterlyst muligheden for at ændre på timetallet, siger formand Dennis Kristensen. Det vil en sådan ordning bane vejen for. Dog ikke i forhold til en sænkning, men snarere det modsatte, påpeger han.

- Det er rigtig positivt. Vi hører tit fra medlemmer, at de ønsker at gå op i tid. Mange er ansat på langt under 35 eller 37 timer, og det svækker deres forsørgelsesgrundlag, siger FOA-formanden, som ikke har set forslaget fra Slagelse - andet end fra Sjællandske - men er enig i filosofien bag.

- Det er noget, vi får brug for i årene, der kommer. Flere ønsker en mere fleksibel arbejdstid, måske fordi de får børn eller andet, så det er positivt, at man lægger op til det her nu, siger han.

Den eneste hurdle, han umiddelbart kan ane, er delen med overenskomsten. Hvordan skal overarbejde eksempelvis håndteres, og hvordan kommer det egentlig til at fungere i forhold til Kommunernes Landsforening.

Han er dog fortrøstningsfuld og håber i øvrigt, at »tidsbanker« kan blive et hverdagsbegreb, når forslaget får ben at gå på.

- At medarbejdere »kan spare sammen« er noget, vi gerne ser i forhold til ordningen om fleksibel arbejdstid. Det kan være, at man arbejder mere i en periode for så at spare timer sammen, så ansatte, når de eksempelvis får børn og har brug for mere fleksibilitet, har lidt i banken, siger Dennis Kristensen.

