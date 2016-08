Området ved Korsør Fæstning skal gøres endnu mere levende. Socialdemokraterne ønsker penge sat af på budgettet allerede i 2017, så der kan skabes et lokalt og nationalt udflugts- og oplevelsescenter med bevarelsen af MS »Bien« som et vigtigt omdrejningspunkt. Foto: Morten Mikkelsen.

Fæstning og »Bien« på budget

Ved Slagelse Byrådes forhandlinger om budgettet for 2017 i morgen torsdag og på fredag bliver det et højt prioriteret ønske fra Socialdemokratiet, at der sættes penge af på budgettet allerede i 2017 til at gøre fæstningsområdet endnu mere levende samt at få bevaret Danmarks ældste tilbageværende Marstal galease fra 1898 M/S »Bien«. Det skal ske ved at lade Korsør Produktionshøjskole overtage den og gøre skibet til en maritim attraktion i Korsør.