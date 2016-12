Fængslet for trusler og dummebøde

Den 23-årige mand fra Slagelse, der blev anholdt af betjente i skudsikre veste, er foreløbig fængslet indtil 11. januar, men findes han skyldig i afpresning og trursler mod vidner ved en retssag, risikerer han flere år bag tremmer.

Slagelse - 31. december 2016 kl. 13:33 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 23-årige mand fra Slagelse, der fredag blev anholdt ved en større politiaktion på Glarmestervej i Slagelse, blev lørdag varetægtsfængslet frem til 11. januar i et grundlovsforhør ved Retten i Næstved.

Anklager Siw Olsen oplyser til Sjællandske, at manden er sigtet for både afpresning og trusler mod et vidne. Truslerne skulle være fremsat imod den yngre mand, der bor i samme område, og som anmeldte den 23-årige for afpresning.

- Der er tale om, at den unge mand er blevet tildelt en såkaldt dummebøde, og dernæst er blevet udsat for trusler, da han har anmeldt sagen til politiet, siger Siw Olsen, der ikke ønsker at konkretisere, hvordan afpresningen rent praktisk er foregået.

Politiet er nemlig slet ikke færdig med at anholde folk i sagen.

- Der er et par med-gerningsmænd på fri fod, som politiet søger efter, siger Siw Olsen.

Hun oplyser, at den 23-årige er kendt af politiet i forvejen, men ønsker ikke at oplyse, om det er for samme slags kriminalitet, som han nu står anklaget for.

Siw Olsen fortæller, at den truede mand har oplyst, at han kender den 23-årige i forvejen. Samt at han forud for sagen om afpresning har været udsat for vold fra den 23-åriges side for et par måneder siden.

Derimod nægter den 23-årige at kende noget til den forurettede og nægter alt.

- Det er jo altid en alvorlig sag, når der er tale om afpresning og vold mod vidner. For afpresning er strafferammen op til halvandet års fængsel, og for trusler mod vidner går strafferammen helt op til otte års fængsel, oplyser anklageren.

Hun krævede den 23-årige fængslet i fire uger, men dommeren ville dog kun gå med til knap 14 dage. Datoen 11. januar er valgt, fordi retten har bestemte dage med sager om fristforlængelse.

Den 23-årige og hans forsvarer kærede kendelsen til Østre Landsret.