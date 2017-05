Se billedserie FOB-direktør Flemming Stenhøj opfordrer til, at beboerne står sammen og hjælper politiet med at finde frem til dem, som starter brande og hærværk i Nordbyen.

FOB-formand ærgrer sig over Nordby-ballade

Slagelse - 30. maj 2017 kl. 06:15 Af Kim Brandt

Natten til mandag omkring klokken 01.30 blev der endnu engang forsøgt at sætte ild til en bil i Nordbyen - en Audi fik smidt en sten gennem ruden, hvorefter der blev stukket ild til forsædet. Heldigvis blev det dog opdaget i tide af en beboer, som fik slukket ilden med en pulverslukker.

En anden beboer oplyser på Facebook, at nogen har smidt en brosten ind igennem køkkenvinduet til hendes lejlighed.

- Jeg er så harm over, at der intet bliver gjort herude, skriver Pernille Roager.

- Men der bliver gjort noget, fortæller FOB-direktør Flemming Stenhøj til Sjællandske.

- Det er jo ikke nogen nem situation, når nogen absolut vil sætte brand i gaden. Det ser vi både her, i andre byer og i udlandet. Men det er vigtigt at understrege, at vi i FOB ikke skal være et »reserve-politi«, siger direktøren.

Han har mere fokus på de overordnede og langsigtede muligheder - blandt andet den såkaldte »Boligsociale Helhedsplan«, som iøvrigt også omfatter Sydbyen og Motalavej i Korsør.

- Her søger vi nu Landsbyggefonden om 25 millioner kroner over fire år til en række tiltag som tryghed og trivsel samt en kriminalpræventiv indsats.

- Hvad ville det betyde for området?

- Det ville blandt andet give mulighed for at skabe nogle flere aktiviteter for de unge - herunder mere uddannelse og flere fritidsjobs. Teorien er, at jo mere, de unge har at miste, jo mere tænker de sig om, før de overvejer at lave ballade og kriminalitet, siger direktøren.

- Hvad siger du til dem, der ønsker handling her og nu?

- At vi er nødt til at se problemerne som en fælles opgave, der både berører beboerne, politiet, kommunen og FOB. Vi er alle nødt til at tage ansvar og gøre det, som vi nu kan hver især, siger direktøren. Konkret vil han indkalde kommunen og politiet til et møde allerede i denne uge for at se på, hvad der eventuelt kan gøres her og nu.