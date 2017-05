FOA til forarget ikke-medlem: »Du er en nasserøv«

Se billedserie FOA Sjælland kalder i et Facebook-opslag ikke-medlemmer for »nasserøve« og opfordrer til at udelukke samme fra det sociale fællesskab på arbejdspladsen. Nu beklager afdelingsformand Sigurd Gormsen sprogbrugen.

Slagelse - 31. maj 2017 kl. 07:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sæt nasserne stolen for døren, og udeluk ikke-medlemmer fra det sociale fællesskab, hvis ikke de betaler FOA-kontingent.

Sådan lød opfordringen fra FOA Sjælland for nylig i et opslag på Facebook. Det fik Hanne Bølling Nielsen, som i øvrigt intet har i klemme i forhold til FOA, til tasterne.

For hvad bilder et så stort fagforbund sig egentlig ind, når det ifølge Hanne Bølling Nielsen direkte opfordrer til voksenmobning, udelukkelse af kolleger, som ikke er medlemmer af FOA, fra en given arbejdsplads' sociale fællesskab og ikke mindst kalder ikke-medlemmer for »nasserøve«. Usselt, siger hun til Sjællandske.

- Det er uartigt. Vi prøver at lære vores børn at tale ordentligt til hinanden, mens en så stor fagforening tilsyneladende ikke kan finde ud af det. Det er uklædeligt, lyder det fra Hanne Bølling Nielsen, som ikke arbejder et sted med FOA-overenskomst.

Hun blev dog noget pikeret over tonen i opslaget, der i kommentarsporene blev endnu mere ramsaltet, som bemærkningerne strøg ind. Derfor kommenterede hun, at der er frit valg, når talen falder på valg af fagforening. Så lød svaret: - Et forventeligt svar fra en, der nasser på fællesskabet og ikke er villig til at tage de konsekvenser, der følger af at blæse dette fællesskab en hatfuld! Man vil gerne nyde goderne, men trækker straks offer- og tudekortet, når konsekvenserne melder sig på banen, lød det i FOA Sjællands personlige svar til hende, hvilket ikke ligefrem lagde en dæmper på harmen.

Afdelingsformand Sigurd Gormsen, FOA Sjælland, indrømmer, at han nok havde varet sin mund og pen, hvis han skulle skrive sådan et opslag. Han beklager samtidig den oplevelse, Hanne Bølling Nielsen har haft, og slår fast, at det ikke er en tone, han mener, FOA Sjælland bør bruge.

- Vi skal snakke ordentligt til alle mennesker, uanset om de er medlemmer eller ej. Det er ikke politikken at tale sådan, siger afdelingsformanden, som ikke selv havde bemærket opslaget - og derfor måden, det var skrevet på - før Sjællandske kontaktede ham.

- Lige den tråd vil jeg dog nu tage en snak med vores organisation om, for det er ikke særlig positivt. Godt nok har vi aftalt ikke at være for stringente og topstyrede, når det drejer sig om Facebook, men det her er ikke i orden, siger han. Læs opslaget i billedserien øverst.