Se billedserie Arne Kristiansen foran de omkring fire meter høje planter, der bærer tusindvis af frø. Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Et paradis for bjørneklo Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et paradis for bjørneklo

Slagelse - 16. august 2017 kl. 06:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Kommunen blæser til kamp mod bjørnekloen«. Sådan lød overskriften til en historie, Sjællandske bragte for en lille måneds tid siden - og anledningen var, at Slagelse Kommune barsler med en ny og intensiveret indsats mod den giftige plante.

Siden artiklen blev bragt, har flere læsere kontaktet avisen for at fortælle om deres observationer af planten, som lige nu har travlt med at smide i tusindvis af frø.

En af dem er 84-årige Arne Kristiansen, der bor på Gyvelvej, der støder op til Ndr. Ringgade.

- Jeg ved, hvor der står en hel skov af dem. Har du lyst til at købe nogle, spurgte den ældre herre med et smil.

Nu køber avisen nødigt katten i sækken - og nok heller ikke bjørnekloen i skoven. Men vi vil meget gerne ud at se, hvordan sådan en skov ser ud.

Så vi hentede Arne Kristiansen - og efter en meget kort køretur endte vi så for enden af Jasminvej.

En lille sti fører ind til et meget grønt område, hvor der tidligere var flere fritids- og kolonihavehuse.

- De fleste af dem er væk nu, og dem, som er tilbage, er helt forfaldne - og nogle har også sat ild til resterne af husene, fortæller Arne, mens han viser rundt.

Man føler sig nærmest hensat til en lille og meget frodig skov, hvor alle mulige planter er groet hen over resterne af de gamle kolonihavehuse.

Pludselig går Arne lidt væk fra stien og maser sig ind igennem et krat.

En machete havde været et nyttigt redskab, men det eneste, avisen har taget med, er et kamera.

- Der står de, siger han. Der er bjørneklo her og der og allevegne - de kommer i både small, medium og i en kæmpeudgave, men det er kun de allerstørste, som har frø i toppen. Til gengæld har hver plante i tusindvis af dem. Ingen tvivl om, at der i dette område er fast arbejde til rigtig mange dage, hvis man ønsker at komme bjørnekloen til livs.

Avisen bemærker, at de mange planter vel egentlig ikke gør så meget fortræd i et øde område som her.

- Næh, men hvis kommunen gerne vil have, at folk skal bekæmpe planten på grundejernes områder, så bør kommunen da også selv gå foran med et godt eksempel, mener han.

Sjællandske kontaktede efterfølgende Slagelse Kommune, hvor biolog Knud Larsen kunne fortælle, at området ikke hører til de områder, som kommunen skal vedligeholde.

- Så vidt jeg kan se på vores kort, så er det haveforeningen Rosenly, som har ansvaret for området, siger.