Et klik giver en badmintonbane

- Ambitionen er, at den ledige kapacitet kan bruges på en smart og enkel måde. Derfor vil vi gerne have udviklet en app til mobiltelefonen, hvor man nemt får overblik over de enkelte haller og gennem appen kan booke for eksempel en badmintonbane på en given dag. Det skal være lige så nemt som at booke en biografbillet, fortæller formand for kultur-, fritids- og turismeudvalget Troels Christensen (LA).