Et-årsdagen for Emilies forsvinden: Mindet ved Korsør Station

På et-årsdagen for 17-årige Emilie Mengs forsvinden samledes folk ved Korsør Station mandag morgen den 10.Juli 2017 til en mindehøjtidelighed, hvor der blev tændt lys og holdt et minuts stilhed.

Omkring 40 mennesker var tidligt i morges samlet med lys og fakler for at mindes Emilie Meng, der forsvandt for præcis et år siden. Det skriver DR.

- Det er superdejligt, at Emilie ikke er glemt, og at man kan se det sammenhold, vi stadigvæk har her i byen, siger Jane Valsted, der er medarrangør af mindehøjtideligheden.

Jane Valsted var selv meget aktiv i de mange eftersøgninger af Emilie Meng, før hun blev fundet dræbt. Hun mener, at sagen på trods af den tragiske udgang har bragt Korsør mere sammen.

- Hele Emilie-sagen har faktisk knyttet mange venskaber på kryds og tværs, og jeg tror, at det har gjort os stærkere, siger hun.

Senere i dag vil der blive holdt endnu en mindehøjtidelighed, hvor Emilie Meng vil blive mimdet. Det sker på Rådhuspladsen i København klokken 12.00 - 17.30.

Det oplyser Sofie Sønderup fra gruppen Forsvundne Personer.

- Vi vil afholde 1 minuts stilhed for de savnede, og derefter vil der dagen igennem blive afholdt personlige taler, og der vil blive spillet god musik.

Vejret bliver godt, så pak en hygge kurv og tag dine kære under armen og lad os sammen vise vores sympati for de savnede og deres efterladte, siger Sofie Sønderup.