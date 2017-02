Idyl ved landsbyens gadekær som her i Gimlinge er ikke nok. Der skal udvikling til at holde liv i landsbyerne, og den tanke er det lokale erhvervsliv med på. Arkivfoto: Henning Klaris

Erhvervsliv støtter landsbyers kamp

Med et vellykket møde for repræsentanter for det lokale erhvervsliv og nedsættelse af en arbejdsgruppe på erhvervsområdet er der nu gang i alle de temaer, som lokalrådene i Hyllested, Dalmose, Gimlinge, Flakkebjerg, Fårdrup og Skørpinge har valgt at sætte fokus på for at sikre landsbyernes overlevelse.