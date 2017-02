Se billedserie Sangeren Jimmy Jørgensen skal underholde og styre slagets gang, når der 3. november skal uddeles Slagelse Erhvervscenters iværksætterpris, PwC?s Eksportpris, Slagelse Erhvervsråds Initiativpris og Grangia Erhvervsprisen fra Junior Chamber.

ErhvervsAward fra Borreby til Korsør

Slagelse - 16. februar 2017 kl. 07:14 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I to år har Borreby Teater dannet en flot ramme omkring ErhvervsAward, den årlige pris-uddelingsfest for erhvervslivet i Slagelse Kommune.

Men når næste ErhvervsAward holdes 3. november, bliver det i nye rammer nemlig på Comwell Korsør.

- Borreby Teater har været en fantastisk ramme, men vi har besluttet, at vi gerne vil rundt i kommunen og samtidig udvide konceptet, så vi kan få plads til lidt flere deltagere. Comwell Korsør tilbød sig som sponsor, og derfor blev det et naturligt valg, at flytte arrangementet her til, siger direktør for Slagelse Erhvervscenter, Morten Prüsse Sørensen.

Han siger videre, at det ikke er nogen overdrivelse at kalde sidste års show for en succes.

- Vores efterfølgende evaluering viste, at sammenlagt over 96 procent af deltagerne fik indfriet deres forventninger til aftenen i høj eller meget høj grad, og flere har endda kommenteret, at aftenen har oversteget alle deres forventninger, siger Morten Prüsse Sørensen.

Selv om det kun er få måneder siden, erhvervslivet i Slagelse Kommune blev hyldet ved det stort anlagte Awardshow, så er arrangørerne allerede ved at have rammerne på plads for ErhvervsAward 2017.

Blandt andet kan folkene bag arrangementet fortælle, at det bliver sanger, sangskriver, skuespiller og entertainer Jimmy Jørgensen, der skal føre gæsterne godt igennem aftenen og dermed løfte den tunge arv efter Michael Carøe og Anders Blichfeldt.