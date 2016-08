Slagelse Kommune vil ikke have arbejdsløse til at flytte ind på Motalavej. I stedet skal lejlighederne tilbydes ressourcestærke beboere med tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Foto: Helge Wedel

Er du arbejdsløs kan du ikke bo her

Slagelse - 27. august 2016 kl. 06:22 Af Helge Wedel

Politikerne i Slagelse kommune gør klar til at bruge tre-fire millioner kroner årligt, så kommunen suverænt kan bestemme, hvem der skal have lov til at flytte ind på Motalavej, når der er ledige lejligheder.

Målet er at få fjernet Motalavej-kvarteret fra den officielle ghettoliste senest i 2025 ved kun at tillade, at ressourcestærke beboere med tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet får lov at flytte ind.

Denne udvælgelse har kommunerne haft mulighed for at indføre siden 2000. Af en undersøgelse fra »Det nationale forskningscenter for velfærd«, SFI, fremgår, at det ikke altid er populært, når arbejdsløse afvises for at få mere ressourcestærke mennesker til at flytte ind i et bestemt boligområde.

Slagelse Kommunes økonomiudvalg har sagt ja til, at sorteringen af beboere til Motalavej starter som et forsøg i 2017. Den endelige vedtagelse ventes på byrådets budgetseminar den 1. og 2. september.

Bolig Korsørs bestyrelse holder møde om sagen onsdag i næste uge. Formanden for boligselskabet Ebbe Jens Ahlgren finder personligt sorteringsordningen god, ligesom den betyder, at det er Slagelse Kommune, der skal betale for alle de lejligheder, der står ledige på Motalavej, når kommunen vil bestemme, hvem der skal flytte ind.