Når der er mange skolebørn, som hele tiden drøner ind og ud af klasseværelserne, kan det være svært at holde snavset på afstand. Men en vis standard skal der være, og den skal nu under lup fra kommunen.

Er der rent nok på skolerne?

Han mener ikke, at nogen af de to undersøgelser kan stå alene.

- Om der nu også er rent nok et givent sted, vil jo ofte være en subjektiv vurdering. Derfor ønsker vi et mere nuanceret billede, siger han.

- Det vigtigste er nok, at vi får set på, om der er visse fællestræk i brugernes oplevelser, som giver os mulighed for at handle. Måske kan der med fordel ændres nogle procedurer, som kan medføre, at vi kan gøre det bedre inden for samme økonomiske ramme, siger han og understreger, at der ikke er tale om en spareøvelse.