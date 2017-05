Se billedserie Til venstre ses sekretær Arne Beyer i fuld gang med L?hombre-turneringen. Spillet er langt fra et hasardspil: - Hvis man er meget uheldig, kan man måske tabe 10 kroner på en hel dag, siger han. Foto: KIM BRANDT

Er L'hombre ved at uddø?

Slagelse - 19. maj 2017 kl. 07:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire-fem gange om året mødes en gruppe mennesker fra hele Sjælland til en turnering i deres fælles passion - kortspillet L'hombre (udtales »Lumber«). Spillets regler er forholdsvis komplicerede og lader sig kun vanskeligt forklare på skrift - og det kan være en af årsagerne til, at især unge mennesker går uden om det. Og det er synd og skam:

- L'hombre er et herligt spil, som typisk går i arv fra generation til generation. I mit tilfælde var det min bedstefar, som lærte mig det som 13-årig, fortæller Arne Beyer.

Han er tidligere byrådsmedlem i Slagelse Kommune og i dag kasserer i Sydvestsjællands L'Hombre-klub, som blot tæller 13 medlemmer.

Allerede for nogle år siden kontaktede Arne Beyer avisen for at høre, om vi ikke kunne slå lidt på tromme for spillet.

- Hvis der ikke kommer nye spillere til, så vil det jo uddø i løbet af en årrække, spåede han.

At spillet er truet ses også i tv-serien Matador, hvor bankdirektør Varnæs forklarer Mads Skjern, at »bridge er det nye«, mens de to herrer for første gang mødes og taler om et lån.

I dag er der ikke så mange, der kan spillet mere, for familierne sidder ikke længere sammen og spiller som før. Men i sidste weekend var 27 passionerede L'hombre-spillere fra hele Sjællands samlet i Fuglebjerg, og det gik ikke stille af.

Ved frokosttid satte alle sig forventningsfulde ved bordet, hvor der ligger et lille ark med skålsange og ritualer, som alle kender ud og ind. Dertil et par flasker med en fristende, gylden snaps. Arne Beyer konstaterer:

- Som du kan se, er vi meget kulturelle. Kortspillet er jo bare det, vi gør ind imellem, smiler han.

Jo, det er svært hyggeligt omkring bordet, hvor snakken går lystigt.

- Det ser da ud som om, spillet stadig lever i bedste velgående?

- Ja, men nu er vi jo også samlet fra hele Sjælland, og vi er alligevel kun 27 i det hele, så der er helt klart brug for flere nye spillere, siger han.

- Hvordan vil du så forsøge at »sælge« spillet?

- Vi skal have fat i dem, der sidder derhjemme og spiller. Og så dem, der før har spillet meget kort - for eksempel whist eller bridge - men ikke rigtig har nogen at spille med længere, siger han.

Det synes også helt oplagt at få »skabs-spillerne« med - ikke mindst på grund af hyggen, som gerne stiger med antallet af deltagere.

- Vi skal nok lære de nye at spille, hvis de ikke har prøvet det før. Man kan faktisk ret hurtigt lære det - især, hvis man har spillet kort før og ved, hvordan man skal tælle, siger Arne Beyer, som også kan kontaktes på telefon: 2112-0790.