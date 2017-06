KOMsammen Slagelse søger stadig frivillige til projektet. Du kan finde mere information på Facebook ved at skrive »KOMsammen Slagelse« i søgefeltet. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ensomhed blandt Slagelses unge skal væk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ensomhed blandt Slagelses unge skal væk

Slagelse - 06. juni 2017 kl. 08:51 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At starte en ny forening kan være noget af en omgang. Det kræver stort arbejde få tingene til at køre, finde lokaler, skaffe frivillige og få det nye tilbud KOMsammen Slagelse til at fungere. Det seje træk er dog ikke noget, som kan få det nyvalgte formandsteam i foreningen, Michelle J. Nielsen og Michelle B. Andersen, ud af kurs. Tværtimod er de to piger kun blevet endnu mere motiveret for deres mission. At hjælpe Slagelses ensomme unge med at bygge et fællesskab og give dem nye sunde vaner.

- At 6,4 procent af landets unge føler sig ensomme, og dermed også Slagelses unge, er virkelig et højt tal, udtaler den nyudnævnte formand i Komsammen Slagelse, Michelle J. Nielsen, som ser det som en af sine vigtigste opgaver, at få dette tal ned.

- Når man er ensom er der desværre en masse negative følgevirkninger. Blandt andet dropper mange unge ud af ungdomsuddannelserne, da de føler sig ensomme samt mangler et fællesskab, fortsætter den nye formand. Derfor har hun sammen med fem medfrivillige stiftet KoOMammen Slagelse, et udviklingsprojekt under Ventilen Danmark.

Ventilen er en forening, hvis formål er at hjælpe ensomme unge ud af ensomheden. KOMsammen Slagelse bygger videre på Ventilens arbejde, men med en dimension, som er sund kost og motion.

- Der er desværre mange ensomme unge, som udover deres ensomhed, og så kæmper med dårlige vaner, hvad angår usund kost og manglende motion. Derfor er KOMsammen et tilbud til unge, som udover ensomhed, og så har fokus på sund kost og motion, fortæller næstformand Michelle B. Andersen. Formålet med KOMsammen er hverken at få de unge til at tabe sig eller komme i god form, og de behøver ingen forudsætninger for at starte. De skal blot kende følelsen af langvarig ensomhed og have lyst til at få lidt sved på panden sammen med andre unge.

Ligesom Ventilens mødesteder er KOMsammen drevet af unge frivillige, og det er ikke tilfældigt. Arbejdet i Ventilens lokale tilbud bygger på principperne ung-til-ung og hjælp-til-selvhjælp. Derfor er det afgørende, at de unge brugere kan spejle sig i de frivillige og sparre med dem.

- De unge, som kommer i KOMsammen Slagelse, vil udover at møde andre ensomme unge, også møde unge frivillige, som har lettere ved at relatere sig til deres hverdag og problemer end voksne har, siger næstformanden.

Åbningsreception

KOMsammen Slagelse holder åbningsreception den 8 juni klokken 14 til 17 i CSU's auditorium, Rosenkildevej 88b, 4200 Slagelse. Tilbuddet åbner for unge første gang den 14 juni klokken 17 - ligeledes i CSU's lokaler.